Soluzioni per la disabilità: il contest

Parte da Napoli l'edizione 2020 del contest “MAKEtoCARE”, finalizzato a promuovere, sostenere e valorizzare soluzioni originali ed utili a rispondere ai bisogni reali delle persone affette da disabilità di qualsiasi tipo.

L’iniziativa, fortemente voluta da Gabriella Fabbrocini, direttore dell’UOC di Dermatologia dell’AOU Federico II, e promossa dalla specialty care di Sanofi Genzyme, sarà presentata martedì 18 febbraio, a partire dalle ore 12:30, nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (via Pansini 5). Interverranno il rettore della Federico II di Napoli Arturo De Vivo, per l’Azienda Ospedaliera Universitaria della Federico II il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Luigi Califano, il direttore generale Anna Iervolino, la Prof. Maria Triassi. Moderatrice d’eccezione Laura Valente, presidente della Fondazione Donnaregina per le Arti contemporanee-Museo Madre. Relatori dell’evento Stefano Maffei del Politecnico di Milano e Filippo Cipriani per Sanofi Genzyme, con interventi dei prof. Annamaria Colao, Vincenzo Brescia Morra, Nicola Ferrara, Ivan Gentile, Alfredo Guarino, Ivo Iavicoli, Giuseppe Limongelli.

Il contest, oltre ad essere espressamente rivolto alla comunità dei makers e progettisti, è aperto anche ai caregiver, ai pazienti e ai loro familiari, e a qualsiasi persona fisica o giuridica (società, enti, associazioni, fondazioni, e/o altre entità giuridiche, con residenza o sede in Italia o in altro paese dell’Unione Europea) abbia saputo elaborare una soluzione innovativa per rispondere ad uno o più bisogni concreti di chi affronta la disabilità.