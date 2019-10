Ciglia: ecco come puoi farle diventare folte e lunghe

A Napoli gli occhi - come i gesti - hanno un'importanza fondamentale nella comunicazione. ed è negli occhi che ci si guarda per comprendersi. Le napoletane, poi, sono note in tutto il mondo per la bellezza dei loro occhi: luminosi, intensi, contornati di splendide ciglia lunghe e folte, che non sono sempre solo dono della natura, ma spesso il risultato di cure costanti, tramandate da generazioni.

Per avere ciglia lunghe e folte, infatti, non servono metodi artificiali come ciglia finte, extension o grosse quantità di mascara, ma è sufficiente seguire questi 5 pratici consigli

1. Cosa fare e cosa evitare

Tratta bene le tue ciglia. Meglio evitare di toccarle frequentemente o di stropicciare con forza gli occhi: i follicoli potrebbero irritarsi provocando la diradazione delle tue ciglia.

Anche per le ciglia è importantissimo "respirare": non andare a dormire senza esserti prima struccata, utilizzando prodotti delicati. Quando rimuovi il make up dagli occhi, ricorda di non strofinare: per un risultato ottimale è sufficiente una dose minima di struccante su un dischetto di cotone con cui tamponare la superficie; lascia agire il prodotto per qualche istante, quindi rimuovilo. Con i polpastrelli massaggia delicatamente l'attaccatura delle ciglia con pochissima vaselina: è l'ideale per reidratare ciglia rese secche e indebolite.

2. I rimedi naturali

Tra i migliori alleati naturali per rinforzare le ciglia - da applicare sull'attaccatura, massaggiando delicatamente, con la punta delle dita, ci sono:

olio di ricino: è un unguento vegetale molto denso - particolarmente utilizzato per le sue proprietà terapeutiche nella prima metà del secolo scorso - che svolge un’azione nutriente, rinforzante e lucidante e rende rapidamente le ciglia più folte e resistenti.

olio di cocco: l'olio di cocco al naturale (come quello biologico, crudo e spremuto a freddo di NaturaleBio) è ricco di sostanze antiossidanti che aiutano a proteggere le ciglia da agenti esterni irritanti come vento e smog;

olio extravergine d'oliva: utilizzato da secoli come idratante ed emolliente, è ricco di vitamina E e apporta benefici immediati nel caso di ciglia molto secche e rade.

tè verde: questo straordinario prodotto si rivela un ottimo alleato per le ciglia. Grazie all’alto contenuto di flavonoidi, infatti, è perfetto per stimolarne la crescita: preparane una tazza alla sera, aspetta che si raffreddi, imbevine un dischetto struccante e lascialo in posa sulle palpebre per 10/15 minuti.

3. Viva le vitamine

L'alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Per avere ciglia e anche capelli sani, forti e folti, scegli alimenti ricchi di vitamine A, B, C ed E: fagioli, lenticchie, avocado, broccoli, frutta secca e olio extra vergine d’oliva. Se la tua alimentazione è sbilanciata o le tue ciglia sono particolarmente rade, deboli e aride, puoi optare per gli integratori di vitamina B (come il Vitamina B Complex di Vitamaze, vegano e di altissima qualità), fondamentale per rinforzare ciglia, unghie e capelli.

4. Il piegaciglia

Il piegaciglia è uno strumento che si trova in qualsiasi beauty shop spesso sottovalutato: incurva e conferisce un effetto volume. Usalo sempre con delicatezza, senza stringere eccessivamente, e rilascia altrettanto delicatamente. L'effetto ti stupirà.

5. Il mascara

Il mascara "giusto" è un alleato importantissimo nella cura delle ciglia. Scegli sempre un prodotto ricco di idratanti, come il pantenolo. Applicalo poi sempre dalla radice verso le punte e muovendo l'applicatore a zig zag. Ripeti l’operazione un paio di volte, per assicurati di aver colorato anche le ciglia più corte.

Per un maggior volume, dopo la prima passata di prodotto, passa con un pettinino una minima quantità di borotalco sulle ciglia e poi applica nuovamente il mascara: è il trucco usato dai più famosi make-up artist!

Per evitare l’effetto grumi - o se il mascara dovesse risultare eccessivamente secco - aggiungi nel flaconcino una o due gocce di olio di ricino o una minima quantità di collirio emolliente.