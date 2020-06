Capelli secchi, fragili e sfibrati? Ecco gli errori da non commettere

Da sempre le donne di Napoli sono famose in tutto il mondo per la qualità dei capelli: setosi, lucidi, spessi, folti. I cambi di stagione però ed anche lo stress sono sicuramente nemici insidiosi e pericolosi. Dopo le lunghe settimane di lockdown e l'ansia generata dall'emergenza, epidemica prima ed economica poi, è facile quindi ritrovarsi con capelli opachi, secchi, fragili e sfibrati. A peggiorare la situazione, inoltre, anche l'utilizzo di prodotti sbagliati e il ricorso a tecniche di asciugatura e/o messa in piega non appropriate. Quello dei capelli secchi, fortunatamente, è però un problema facilmente risolvibile rispettando poche regole e ricorrendo a rimedi completamente naturali, veloci da realizzare, economici e davvero efficaci.

Le regole generali

Innanzitutto per curare capelli secchi, fragili e sfibrati abituati a:

utilizzare shampoo delicati e naturali, privi di profumi, parabeni, siliconi, coloranti e conservanti aggressivi;

dopo il lavaggio, applica sempre sulle punte un balsamo formulato con ingredienti attivi idratanti, emollienti e nutrienti: i capelli secchi, infatti, sono spesso accompagnati da un cuoio capelluto ipersensibile;

il gel all'aloe vera (purché naturale) può rivelarsi un'ottima alternativa al balsamo senza risciacquo;

applica una maschera per capelli naturale pre o post shampoo, che sia profondamente nutriente ed idratante, 1 o 2 volte a settimana;

spazzola i capelli delicatamente, utilizzando strumenti professionali che non spezzino o danneggino i capelli (le spazzole Tangle Teezer sono tra le migliori sul mercato);

chiedi al medico di fiducia o al nutrizionista se è necessario integrare la dieta con vitamine, biotina e/o cheratina. Il dermatologo o il farmacista potrà invece suggerirti prodotti topici a base di biotina e/o cheratina;

soprattutto d'estate, non dimenticare di proteggere i capelli dall'azione del sole, applicando spray o lozioni con filtri solari e sostanze idratanti.

I rimedi naturali

Ecco i rimedi naturali più utili per dare nuovo splendore ai capelli secchi: