I 5 migliori rimedi per combattere i capelli grassi

Il caldo che fa a Napoli in questi giorni è un nemico in più per chi ha i capelli grassi. Il sudore sembra infatti peggiorare il problema o, comunque, renderlo più evidente. Ecco come rimediare:

1) No agli shampoo frequenti

Più lavi i capelli, più il cuoio capelluto si irrita e produce sebo: è un circolo vizioso che si può interrompere solo diminuendo la frequenza degli shampoo. Il primo rimedio contro i capelli grassi è quindi distanziare quanto più possibile gli shampoo, da fare utilizzando detergenti specifici o a Ph neutro, che non aggrediscono il cuoio capelluto.

2) Poco shampoo

Ricorda sempre che per lavare i capelli sono sufficienti piccoli quantitativi di shampoo: prima di applicarlo sul cuoio capelluto, diluiscilo in un po’ d’acqua e spalmalo tra le mani. Non sfregare la testa, ma massaggia delicatamente in modo da non stressare e irritare il cuoio capelluto.

3) Risciacquo caldo/freddo

Quando risciacqui i capelli, utilizza prima l’acqua calda e poi quella fredda: l'acqua calda aiuta e eliminare l’eccesso di sebo, mentre l’acqua fredda è ideale per chiudere le cuticole dei capelli e farli brillare.

4) Metti il balsamo solo sulle punte

Lavare i capelli grassi non significa lasciarli senza idratazione. Sì al balsamo, quindi, ma solo sulle lunghezze e mai sul cuoio capelluto.

5) Evita di asciugare i capelli con aria calda

Asciuga i capelli con aria tiepida o fredda: l’aria calda infatti irrita e infiamma il cuoio capelluto.