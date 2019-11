Al Policlinico sfilata di moda e aperitivo

Sfilata di moda con aperitivo martedì 12 novembre, a partire dalle ore 12, nell’Ambulatorio di Tricologia della Sezione di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, (Edificio 10, piano II - via Pansini 5): in passerella turbanti e foulard by Adua_Dubat, disegnati appositamente per le pazienti che, per qualsiasi motivo, subiscono la caduta dei capelli.

“L’iniziativa nasce dalla volontà di sostenere nel cammino per ritrovare la propria immagine e la propria femminilità le donne che subiscono uno degli effetti più evidenti e traumatizzanti dell’alopecia, primaria o conseguente alle terapie oncologiche”, spiega la Prof. Gabriella Fabbrocini, responsabile della Sezione di Dermatologia della AOU Federico II.

"I modelli che saranno presentati sono stati disegnati da Teresa Angelino e Antonietta Pareggio, e nascono da una bellissima storia di amicizia" racconta la dott.ssa Paola Nappa, responsabile dell'Ambulatorio di Tricologia .

Era infatti il 2018 quando nell'ambulatorio si presentarono le due amiche: "Antonietta aveva iniziato a soffrire di alopecia cicatrizzante e anche se ha sempre avuto una femminilità ed uno charme notevoli - spiega Teresa Angelino – si era convinta che la perdita dei capelli la rendesse meno bella. Per strapparle un sorriso e anche per trovare un sistema per farla sentire più a suo agio, iniziai a parlarle dei turbanti, un accessorio che io ho sempre indossato”.

Nasce così la linea di turbanti Adua_Dubat: “abbiamo disegnato, cucito, provato e indossato. Soprattutto, Antonietta era finalmente serena e felice di uscire – racconta Angelino - quindi, proprio durante l’attesa per un controllo all'Ambulatorio di Tricologia, abbiamo pensato di non tenere solo per noi l’idea dei turbanti e ne abbiamo parlato ai dottori della Sezione di Dermatologia che hanno subito accolto l’idea con entusiasmo ”.