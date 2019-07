Le 4 migliori ricette delle maschere per il viso

Per avere un viso luminoso, fresco e perfettamente idratato non è necessario spendere un capitale in profumeria o in un centro estetico. Ecco le migliori maschere da realizzare in casa, con pochi, semplici e - soprattutto - economicissimi ingredienti:

1) Maschera per il viso effetto scrub

Ingredienti

yogurt bianco

1 tuorlo d’uovo

succo di limone (qualche goccia)

(qualche goccia) zucchero

Mescola tutti gli ingredienti facendo attenzione ad aggiungere per ultimo lo zucchero, che sarà il tuo esfoliante naturale. Applica sul viso il composto in due strati e lascia agire per 5/10 minuti quindi lava il viso prima con acqua tiepida e poi con quella fredda.

2) Maschera super idratante dolce

Se hai la pelle secca, questa è la maschera giusta per te: frulla o schiaccia con la forchetta la polpa di una banana e aggiungi qualche cucchiaio di yogurt in modo da ottenere un impasto morbido ma non liquido. Se vuoi, aggiungi anche qualche goccia di olio di avocado, rosa mosqueta o karitè o argan. Lascia agire per 5/10 minuti, quindi risciacqua con acqua tiepida (non calda né fredda).

3) Maschera purificante contro brufoli e punti neri

Aggiungi due cucchiaini di cannella ad un cucchiaio di miele. Mescola bene ed applica quindi sul viso con le dita, con movimenti circolari. Lascia agire per 5/10 minuti, quindi risciacqua abbondantemente con acqua tiepida. Questa maschera va ripetuta non più di una volta a settimana. Per intensificarne l'effetto si può preparare la pelle in questo modo:

riempi una bacinella d'acqua calda,

versa qualche goccia di olio essenziale - ad esempio di rosmarino o eucalipto o tea tree -

aggiungi un cucchiaio di bicarbonato.

Metti quindi il viso sulla bacinella, a distanza di circa 20/30 cm dall'acqua, e coprila con un asciugamano: i vapori, trattenuti dall'asciugamano, dilateranno i pori e contribuiranno a purificare la pelle. Dopo circa 15 minuti procedi con l’applicazione della maschera.

4) Maschera antirughe ai mirtilli

Pesta un pugno di mirtilli freschi in una ciotola, quindi aggiungi un vasetto di yogurt naturale e mescola bene. Distribuisci poi il composto sulla pelle e lascialo in posa per circa 15 minuti. Quindi risciacqua delicatamente con acqua fresca, massaggiando.

I consigli in più