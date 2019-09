Come tornare in forma dopo l'estate

Archiviata la prova costume con le vacanze estive, a settembre arriva un test altettanto importante: i jeans. Se nonostante l'eliminazione per qualche giorno di dolci, alcolici e cocktail, la vostra silhouette è ancora "rotonda", niente paura, tranquillizza la nutrizionista Stefania De Liguoro: recuperare la forma smagliante delle prime settimane estive infatti non è difficile e complicato come si potrebbe credere. Basta seguire i 4 consigli della nostra esperta:

1) Muoversi di più

Se avete allenato il vostro corpo durante tutto l'anno, una breve pausa non potrà certo causare danni gravi. Sicuramente, però, è arrivato il momento di tornare in palestra. Per chi non è abituato a fare sport, è invece decisamente arrivato il momento di iniziare, magari cominciando con lunghe passeggiate a piedi o in bici e qualche esercizio a casa.

2) Depurarsi a tavola

Frutta e verdura sono alleati preziosi per disintossicarsi e recuperare la forma perfetta. Ricordate di abbinarli a

cereali , meglio se integrali, come riso, avena e pane ai cereali o pane di segale, contenenti fibre utili per espellere le scorie

, meglio se integrali, come riso, avena e pane ai cereali o pane di segale, contenenti fibre utili per espellere le scorie pesce , alimento proteico e ricco di acidi grassi essenziali antinfiammatori e antistress. Il pesce , specie quello azzurro, è inoltre facile da digerire, ha pochi grassi e poche calorie, quini è ideale per recuperare la linea

, alimento proteico e ricco di acidi grassi essenziali antinfiammatori e antistress. Il , specie quello azzurro, è inoltre facile da digerire, ha pochi grassi e poche calorie, quini è ideale per recuperare la linea spezie, in particolare coriandolo, erba cipollina, paprika e peperoncino che insaporendo i cibi consentiranno di ridurre all'essenziale i condimenti grassi

3) Bere tanta acqua

Mettete da parte per un po' le bevande alcoliche, limitate le bibite gassate e zuccherate che sempre accompagnano il caldo estivo e innalzano la glicemia. Doveroso bere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno per poter eliminare scorie e tossine. Molto utile, in particolare, bere un bicchiere di acqua, rigorosamente a temperatura ambiente, appena svegli.

4) Recuperare il ritmo circadiano

Innanzitutto è necessario tornare a fare i pasti ad orari regolari, evitando in particolare di cenare tardi, con cibi che contrastano il sonno come caffè, the e cioccolato

Torniamo ad alzarci presto la mattina, anche se non dobbiamo andare al lavoro, a fare la spesa o in palestra. Se invece dobbiamo uscire presto, facciamo in modo di avere il tempo giusto per rilassarci e goderci l'inizio della giornata con una colazione sana ed equilibrata.

Allo stesso modo, alle ore 13.00, imponiamoci un pranzo bilanciato, sano e leggero

Non dimentichiamo gli spuntini , soprattutto se a base di frutta e yogurt

, soprattutto se a base di frutta e yogurt Nonostante gli impegni, concediamoci qualche momento di relax nel corso della giornata, ma lontano dalla tavola

nel corso della giornata, ma lontano dalla tavola Assicuriamoci di avere sempre un riposo notturno di 7 - 8 ore per notte che, tra l'altro, favorisce la produzione di ormoni pro dimagrimento.

Non resta quindi che impegnarsi e dormire sonni tranquilli!