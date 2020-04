CBD: rimedio naturale tra conoscenza moderna e tradizione

Il CBD, rimedio naturale contro molti malanni e diverse tipologie di malessere è una sostanza dalle tante proprietà e conosciuta fin dai tempi antichi. Preparati a un viaggio a ritroso nel tempo, per scoprire tutte le potenzialità del CBD, fino ad arrivare ad oggi e ai suoi tanti utilizzi, da quelli terapeutici a quelli cosmetici o alimentari.

Partiremo dai tempi più remoti, quando il CBD era utilizzato come rimedio per il dolore cronico e per una serie di altri scopi. Un affascinante percorso che è giunto fino ai nostri giorni, dal momento che il CBD ha conservato le sue proprietà ed effetti benefici.

Scoprirai tutte le caratteristiche del cannabinoide che si ricava dalla canapa e del modo in cui si relaziona con il nostro sistema endocannabinoide, senza provocare effetti psicoattivi né i tipici effetti del THC.

Cosa ci insegna la storia riguardo all'uso del CBD come rimedio naturale

Abbiamo accennato al fatto che il CBD era usato già anticamente come rimedio contro molti malanni e disagi. Vediamo più nel dettaglio il suo utilizzo nell’apportare benessere e migliorare lo stato di salute in casi diversi.

L’uso del cannabidiolo, conosciuto oggi come CBD, risale addirittura al Neolitico e già allora veniva usato a scopo terapeutico, dalle antiche civiltà che lo trovavano molto utile nel trattamento di disturbi di diversa origine.

Esperti botanici sembra facciano risalire le origini della canapa, da cui si estrae il cannabidiolo, ai freddi territori dell’Himalaya, per poi diffondersi nel resto del mondo.

La bibliografia testimonia che in Cina la canapa veniva usata in molte ricette e a scopo terapeutico, in quanto in grado di ridurre dolori e disturbi vari. Altri utilizzi terapeutici nell’antichità erano:

Trattamento dei reumatismi

Riduzione dei disturbi femminili

Trattamento della gotta

Trattamento dei disturbi mentali

Trattamento di disturbi come nausea e vomito

Nei secoli che sono seguiti, il CBD era usato come anestetico e nella terapia per combattere il dolore, in seguito a interventi medici o chirurgici. Inoltre vennero riconosciute le sue proprietà per trattare le ferite, per disinfettare, per guarire da febbre e carie, oltre che dai reumatismi.

Ritenuta da molti popoli una pianta sacra, la canapa è stata usata anche per i rituali, che venivano eseguiti per purificare l’anima. La canapa era ritenuta anche in grado di prevenire malattie, o aumentare il piacere sessuale e rilassare le tensioni nervose.

La storia ci insegna che già dai tempi più antichi, venivano preparati infusi e tisane a base di cannabinoidi, per conciliare il rilassamento e il benessere generale. Il CBD veniva assunto anche fumando.

Manoscritti che risalgono agli antichi romani raccontano dell’uso di canapa a scopo terapeutico.

I primi studi scientifici sono invece di epoca medievale, durante la quale medici e chirurghi hanno iniziato a studiare e analizzare l’uso del cannabinoide per contrastare disturbi di diversa natura.

In tempi relativamente più recenti, invece, l’uso del CBD viene considerato un importante tranquillante e un rimedio naturale efficace per combattere e ridurre l’ansia e gli stati depressivi.

Negli ultimi secoli, il CBD è stato studiato e analizzato in maniera sempre più particolareggiata. Gli esperti concordano sulle sue proprietà, nel giudicarlo una sostanza che può essere utile per trattare molte problematiche, grazie al suo principio attivo.

Cosa dice la scienza sull'uso del CBD e quali sono i risultati emersi dalle ricerche

Facendo un salto temporale e arrivando al secolo scorso, la comunità scientifica ha dedicato molti studi e analisi, per comprendere l’efficacia del CBD e di altri cannabinoidi, ad uso terapeutico.

In particolare ai primi dell’800 l’uso della canapa era molto diffuso, specialmente negli ambienti letterari, artistici e intellettuali in genere. Il motivo è che i cannabinoidi erano considerati già allora utili per combattere stati depressivi o legati alla malinconia o a stati di ansia sociale.

Oggi i risultati dei test di laboratorio, pubblicati sul Journal of Experimental Medicine, confermano i benefici del CBD in maniera scientifica.

Un paziente affetto da dolore neuropatico trae effettivo giovamento del CBD, così come è emerso che il cannabinoide rappresenta un importante aiuto per rallentare i sintomi della sclerosi multipla, malattia degenerativa oggi molto diffusa.

Di recente sul British Journal of Clinical Pharmacology sono stati pubblicati i risultati dopo anni di ricerche che hanno scientificamente provato che come antinfiammatorio il CBD è effettivamente efficace.

La storia antica e moderna è piena di prove confutate che l’uso del CBD non solo è sicuro ma anche molto utile per combattere una serie di disturbi di varia natura. Da non sottovalutare, inoltre, il fatto che il CBD non sia una sostanza psicotropa e che, a differenza del THC non scatena effetti collaterali dannosi per la salute.

La varietà di forme in cui oggi trovi il CBD disponibile, ti permette di sceglierlo nella versione che preferisci, dalle creme agli e-liquid, dalle tisane all’olio di CBD multi uso.

Una moltitudine di preparati, per una varietà molto ampia di utilizzi, che ti aiutano a ritrovare il benessere e migliorare la tua qualità di vita.

CBD tra ieri e oggi: come usare il CBD al massimo delle sue potenzialità

La storia ci ha insegnato che il CBD può fare davvero tanto per migliorare il benessere generale e per risolvere molti disturbi legati alla salute, sia a livello neurologico che a livello fisiologico.

La natura biologica del CBD ne fa una sostanza da usare in totale sicurezza, principalmente perché non provoca effetti collaterali.

Il CBD interviene nella riduzione del dolore neuropatico, così come nello scioglimento delle tensioni nervose.

In commercio trovi molte aziende che producono cosmetici, alimenti e altro ma non tutte possono essere considerate affidabili.

È quindi fondamentale affidarsi a prodotti di aziende competenti e attendibili, che investono molto nella ricerca e nella qualità di prodotti, per garantire sicurezza e efficacia.

Puoi scegliere prodotti che consistono in creme per la pelle, per combattere problemi quali la psoriasi o l’acne. Puoi optare per flaconi di olio al CBD dai molteplici utilizzi, da diluire in tisane o assumere in gocce, al fine di ridurre il dolore, di allentare lo stress o per conciliare il sonno.

Se sei un fumatore e stai pensando di abbandonare le sigarette e la nicotina, puoi prendere l’e-liquid che trovi in varie fragranze. Non solo abbatti in maniera drastica l’assunzione di nicotina all’interno del tuo organismo, ma allo stesso tempo puoi beneficiare degli effetti rilassanti del CBD. In aggiunta diffondi nell’ambiente che ti circonda un gradevole profumo, a seconda della fragranza che preferisci. L’e-liquid infatti viene prodotto con aroma alla mela verde o all’uva, o al limone e in molte altre fragranze.

Puoi scegliere shampoo per il nutrimento dei capelli o prodotti per disturbi neurologici. Il CBD ha infatti dimostrato di essere in grado di rallentare gli effetti degenerativi di malattie come, per esempio, la sclerosi multipla o altre patologie neuro degenerative.

I prodotti a base di CBD, sono stati utilizzati fin dall’antichità dalle civiltà di tutto il mondo, da Est a Ovest. Hanno dimostrato grandi proprietà benefiche e una totale sicurezza di utilizzo in quanto totalmente di origine vegetale e biologica.

Anche tu puoi provare uno dei tanti prodotti a base di CBD e dare uno slancio alla tua vita di ogni giorno, migliorandola sotto molti aspetti.