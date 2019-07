Universiadi: per i vincitori una food box ecosostenibile con prodotti tipici campani

Per i vincitori nelle gare della 30^ Summer Universiade made in Naples, oltre alla tradizionale medaglia, arriva anche un dono molto particolare: è una food box, cioè una scatola di prodotti tipici della nostra regione.

Un paté di pomodori secchi, una confettura di mela annurca e cannella, una confettura di fragole, tarallini all’olio di oliva e bocconcini alle mandorle, questo il contenuto della scatola regalo, ideata da Scabec, la Società Campana Beni Culturali, e realizzata dalle cooperative sociali campane Seme di Pace, Bambù, Stalker e Al di là dei sogni. Si tratta dunque di prodotti simbolo della dieta mediterranea e del nostro territorio che, per l'occasione, sono stati preparati ed imbustati da persone con disabilità o affette da disturbi psichiatrici, seguiti dalle cooperative - tutte nella rete di Confcooperative Federsolidarietà Campania - impegnate da anni tra l’area vesuviana, Salerno e Caserta per l’integrazione lavorativa e l’autonomia dei ragazzi con storie difficili o problematiche.

“La rete che ha realizzato la food box promuove la cultura dell’inclusione e della legalità con attività di economia sociale sostenibili che creano lavoro per le persone in difficoltà - spiega il Presidente di Confcooperative Federsolidarietà Campania Giovanpaolo Gaudino - la loro mission è coinvolgere la collettività in un processo di cambiamento sociale e culturale del territorio, anche attraverso la valorizzazione di beni confiscati che diventano simboli di riscatto e risorse per tutta la comunità"