Il sorbetto è adatto a chi fa la dieta? I consigli della nutrizionista

Il sorbetto è uguale al gelato? E' adatto anche a chi fa la dieta? A queste domande risponde la nutrizionista Stefania De Liguoro.

Il sorbetto è diverso dal gelato - spiega la dottoressa. Rispetto al gelato, infatti, il sorbetto è privo della parte grassa data di solito da latte, uovo, panna. Di conseguenza la sua consistenza è diversa da quella del gelato, ma non per questo è meno gustoso. Il sorbetto di melone è un semifreddo semplice e con un sapore delicato, composto da pochi ingredienti che lo rendono un dolce semplice e dal sapore fresco, merito di melone e menta.

Ingredienti

1 Melone

Eventuale dolcificante (a vostra scelta)

Preparazione

La preparazione è davvero semplice e non richiede più di 20 minuti. Dovete pulire, privandolo di buccia e semi, il melone, e tagliarlo a cubetti. Riponete i cubetti in un sacchetto per freezer o contenitore con coperchio e lasciate in congelatore per almeno 8 ore o tutta la notte. Trascorso tale periodo ponete il melone congelato in un frullatore e frullatelo fino a ottenere una crema. Mette il vostro sorbetto in una coppetta e servite.

Consigli

Potete decorare i vostri sorbetti con pezzetti di frutta fresca o granella di mandorle, noci, nocciole o pistacchi. Se volete dare cremosità ai vostri sorbetti potete aggiungere nel boccale del frullatore 100 ml di yogurt magro del gusto preferito. Il sorbetto andrebbe servito immediatamente per gustarlo con la giusta consistenza. Potrete riporre il sorbetto avanzato in freezer e poi frullarlo ancora prima di servirlo.