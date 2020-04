La ricetta facile e veloce per preparare la pizza a casa

In attesa della fine dell'emergenza epidemica, il lockdown e la lunga permanenza in casa può essere l'occasione per cimentarsi in cucina, magari coinvolgendo i bambini. Tra i tantissimi piatti che si possono realizzare a casa sicuramente c'è la pizza in teglia. Attenzione: si tratta di un prodotto decisamente diverso dalla classica pizza napoletana cotta nel forno a legna, ma non per questo meno gustoso.

Anzi.

Per preparare la pizza casalinga non è assolutamente necessaria la planetaria o impastatrice, ma è sufficiente un piano ben pulito. Ecco dunque la ricetta facile e dalla riuscita garantita:

Ingredienti

500 g farina 00

350 ml di acqua a temperatura ambiente: se utilizzate quella del rubinetto lasciatela "riposare" per circa 20minuti, servirà a disperdere un eventuale eccesso di cloro che, essendo un disinfettante, inibisce l'azione del lievito

1 cubetto (12 gr) di lievito di birra fresco oppure 1,5 gr di lievito di birra disidratato istantaneo (per attivarlo segui le istruzioni e ricorda di aggiungere 2 cucchiaini di zucchero);

2 cucchiaini di miele grezzo oppure di zucchero

una tazzina da caffè di olio di oliva

1 cucchiaino di sale

Procedimento

Togli una tazzina di acqua e scioglici il sale. Nel resto dell'acqua sciogli lo zucchero (o il miele), aggiungi il lievito e scioglilo bene. Versa la farina sulla spianatoia o in una ciotola dai bordi alti e il fondo molto largo: versa quindi a poco a poco circa 3/4 dell'acqua con il lievito mescolando dal centro verso l'esterno con una forchetta. Unisci l'olio all'acqua con il sale e versa al centro della ciotola, aggiungi la restante acqua con il lievito,mescola sempre dall'interno verso l'esterno prima con la forchetta, quindi con le mani. L'impasto andrà lavorato fino a quando non risulterà omogeneo, morbido ma non melle e appiccicoso .

Metti un po' di farina sul fondo della ciotola. Con un coltello effettua un taglio a croce sull'impasto, coprilo con della pellicola facendo attenzione a non farla toccare con l'impasto. Metti a lievitare in un luogo caldo (nel forno spento, ad esempio, o vicino ad un termosifone ma mai sopra) per circa 2 ore.

Trascorso il tempo di lievitazione, prendi una teglia 35x35 cm, oppure la placca del forno, rivestila con carta da forno unta con abbondante olio di oliva.

Accendi il forno al massimo della temperatura (ventilato a 230°)

Sulla spianatoia lavora l'impasto prima con le mani poi con un mattarello (se non lo hai puoi facilmente sostituirlo con una qualsiasi bottiglia di vetro ben pulita e accuratamente tappata per evitare disastri) leggermente infarinato. Quando sarà della dimensione e dell'altezza (circa un dito, ovviamente in orizzontale) giuste, sistemalo sulla carta forno

In una ciotola versa una scatola di pelati, schiaccia i pomodori con una forchetta, condisci con sale e olio, gira bene, versa il sugo sulla pizza e sistemala nella parte bassa del forno (ma non a contatto con il fondo) quando sarà a temperatura. La pizza dovrà cuocere circa 25/30 minuti

Mentre la pizza cuoce, taglia la mozzarella o la provola e circa 5/6 minuti prima della fine della cottura tira fuori la teglia, appoggiala su un piano, sistema sopra il formaggio, torna ad infornare (nella parte media del forno) e completa la cottura