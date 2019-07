Cosa mangiare prima di andare in palestra per prestazioni al top

Lo spuntino giusto prima di fare sport è fondamentale per avere ottime performance ed evitare cali di energia durante l'allenamento. Mangiare troppo prima della palestra, infatti, non è opportuno proprio come restare a stomaco vuoto.

Ecco come mettere a punto un perfetto piano alimentare:

Una dieta ben bilanciata va seguita sempre, non solo prima di fare sport Sono necessari almeno 5 pasti al giorno, con uno spuntino a base di frutta a metà mattina e metà pomeriggio Bere è indispensabile. Innanzitutto tanta acqua, ma anche anche tisane - calde o fredde - frullati, spremute, centrifughe e succhi di frutta, tutto rigorosamente senza l'aggiunta di zucchero: sotto quest'aspetto nella nostra città non c'è che l'imbarazzo della scelta. Sono infatti numerosi i negozi bio e i chioschi dedicati, senza dimenticare l'ampia offerta tra mercati e negozi di alimentari di frutta e verdura che si potrà poi comodamente preparare a casa.

Si tratta di semplici accorgimenti che consentiranno di avere la necessaria base di nutrienti e idratazione

Prima della palestra

Quando si ha sessione in palestra, ricordarsi quindi di mangiare in un range di tempo che va da massimo 2 ore a minimo 30 minuti prima, evitando cibi pesanti:

se si mangia fino ad un'ora prima dell’allenamento ok per carboidrati e proteine,

se non si ha molto tempo a disposizione e si arriva all'ultimo, meglio associare un frutto poco calorico ma con molte fibre (come mela, pera e agrumi in genere), con un frutto ad alto indice glicemico (come la banana matura) o con alimenti che hanno un'azione simile (come marmellata senza zuccheri aggiunti, gallette di mais o frumento con miele), che aiutano a mantenere costante il livello glicemico e a evitare eccessivi picchi insulinici che inciderebbero negativamente sulla prestazione sportiva.

5 idee perfette per lo spuntino pre-working:

una banana e una manciata di uvetta secca; uno yogurt con cereali; un toast con prosciutto cotto, ma senza formaggio; una piccola omelette fatta di soli albumi d'uovo e una mela; frullato di frutta, con un cucchiaio di fiocchi d'avena.

Se l'allenamento è tra il tardo pomeriggio e la sera, dopo la palestra prevedere una cena a base di pesce e verdure o legumi e verdure, con l'aggiunta di un po' di riso bianco o poco pane.