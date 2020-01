Nas in azione a Chiaia: 540kg di prodotti sequestrati e sanzioni per oltre 20mila euro

Personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro e Carabinieri del NAS sono tornati in azione oggi, con un intervento congiunto di prevenzione per la sicurezza alimentare nel quartiere Chiaia, che ha riguardato le vie più eleganti dello shopping: piazza dei Martiri, via Filangieri, via Vittoria Colonna e Piazza Amedeo.

Importanti anche stavolta i risultati: sono stati infatti ispezionati 21 esercizi di cui 8 ristoranti, 10 bar, un negozio di alimentari, una pescheria e una cioccolateria.

I controlli hanno portato a 78 prescrizioni, 14 i verbali, per totali 20.300 euro di sanzioni e 540 chili di alimentari sequestrati e distrutti tra prodotti ittici, pasticceria, latticini, pane, carni e rosticceria, che diversamente sarebbero stati venduti mettendo a rischio la salute dei cittadini.

Nell'ambito dell'intervento sono inoltre stati sospesi 2 laboratori di cucina e una pizzeria mentre è stato chiuso il deposito di un bar perché non dichiarato.