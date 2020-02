Controlli sanitari tra piazza Dante e via Bellini: multe e sequestri

Il personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL Napoli 1 Centro ha effettuato controlli a tappeto in piazza Dante, via Bellini e corso Amedeo di Savoia.

Nell'intervento di prevenzione per la sicurezza alimentare sono stati impegnati 38 operatori tra veterinari, medici e tecnici oltre a 4 unità di personale dell'autoparco centrale. Gli esercizi alimentari controllati sono stati 45 tra ristoranti e pizzerie , minimarket, rivendite di cibi etnici, bar, macellerie, alimentari, pasticcerie, pescherie e panifici: 107 le prescrizioni, 4 le diffide, 2 le sospensioni di attività (una delle quali per la somministrazione di alimenti e vendita di superalcolici senza le necessarie autorizzazioni), 1 sequestro di attrezzature, e 10 i verbali per un totale di 16.000 euro.

In particolare, sono stati sequestrati e distrutti 175 kg di alimenti tra generi di rosticceria e pasticceria, carne e pane.