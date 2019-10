Attenti alle castagne matte: sono pericolose

Con ottobre i castagni iniziano a dare i loro frutti e, per quanto possa sembrare strano, anche a Napoli, in particolare nella zona collinare, è possibile trovare castagne lungo alcuni viali o zone verdi. La tentazione di raccoglierle è spesso irresistibile, ma attenzione: potrebbe trattarsi di "castagne matte".

Più grosse, scure, lucide e arrotondate delle castagne tradizionali, in realtà le "castagne matte" - o selvatiche o false - sono i semi dell'ippocastano, un albero ornamentale molto diffuso nelle nostre zone, e non sono per niente commestibili.

Come riconoscere le castagne matte

Distinguere le castagne buone da quelle matte non è difficile :

Le castagne commestibili sono il frutto dell'albero del castagno e si raccolgono nei boschi, ad un'altitudine che può variare dai 300 ai 1200 metri. Sono contenute - in numero di 2 o 3 - in un "riccio" pieno di sottilissimi aculei che, a maturazione avvenuta, è di colore marrone.

Le castagne matte, invece, si trovano nelle strade, nei giardini e nei parchi di città, in pianura o in altura. Non sono frutti, ma semi di un albero ornamentale molto utilizzato per creare belle zone d'ombra. Il riccio delle castagne matte resta verde, e non presenta innumerevoli e lunghi aculei come quello delle castagne commestibili: ha invece piccole punte corte e distanziate e normalmente racchiude un solo frutto, che si presenta rotondo, grosso e molto lucido.

Le castagne e le castagne matte iboltre si differenziano per grandezza e colore: le prime sono più piccole, meno arrotondate e presentano un ciuffo apicale caratteristico che manca alle castagne matte.

Cosa succede se si mangiano le castagne matte

Mangiare castagne matte provoca una vera e propria intossicazione che, se sottovalutata, può causare problemi seri come lesioni intestinali e renali: i semi dell'ippocastano contengono infatti saponine, sostanze che hanno un effetto irritativo,con vomito e diarrea, in relazione alla quantità ingerita. Tra i sintomi più comuni dell'intossicazione ci sono disturbi digestivi, dolori addominali, nausea, vomito o irritazione della gola.

Le castagne matte, inoltre, sia cotte che crude hanno un sapore amarognolo e l’acqua di bollitura emana cattivo odore.

Cosa fare in caso di intossicazione

Nel caso abbiate mangiato castagne matte, rivolgiti al centro antiveleni della nostra città (emergenza sanitaria per intossicazioni: 081.5453333) portando con te i frutti rimasti, in modo che i sanitari capiscano subito cosa è successo