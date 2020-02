Tutti i segnali per capire se la tua dieta è sbagliata

Se la dieta che stai seguendo è sbilanciata, priva di alcuni nutrienti o, in ogni caso, non adatta ai tuoi bisogni, l'organismo ti avviserà facendo suonare precisi campanelli d'allarme. Ecco quali sono

Mal di testa frequenti

Avere spesso mal di testa, in assenza di particolari patologie, è il segnale che stai seguendo una dieta poco equilibrata. E', infatti, ad esempio, uno degli effetti collaterali tipici di una dieta iperproteica oppure eccessivamente ipocalorica.

Rimedi Se il mal di testa compare spesso al mattino, integrare la colazione con una o due fette biscottate in più e aggiungi un velo di marmellata. Ricorda di non saltare mai lo spuntino di metà mattina e, se senti ancora fame, integralo con verdure crude - finocchio, sedano, carota - che saziano senza trasformarsi in ciccia.

Stanchezza continua

Se ti senti sempre stanco e hai difficoltà ad alzarti la mattina, probabilmente stai seguendo una dieta eccessivamente restrittiva. Una dieta giusta, infatti, assicura all'organismo tutti i nutrienti e le vitamine necessarie a svolgere senza problemi le attività quotidiane.

Rimedi Non modificare il tuo piano alimentare con privazioni auto-imposte. Diversamente, è il caso di consultarti con un nutrizionista per adeguare il regime alimentare.

Gonfiore addominale

La pancia gonfia è tra le conseguenze della carenza nella dieta di alcuni alimenti e/o dell'assunzione di una quantità eccessiva di bevande gassate o fibre.

Rimedi Consuma i pasti con calma, mastica bene ogni boccone, elimina fumo e alcolici, bevi spesso e pratica attività fisica.

Pelle secca

Se la tua pelle tende ad essere particolarmente secca, probabilmente assumi pochi alimenti idratanti, come frutta e verdura, e/o poca vitamina B. Mangiare in modo equilibrato è fondamentale anche per la salute della pelle che ha bisogno di vitamine e nutrienti.

Rimedi Evita diete eccessivamente restrittive, fa' attenzione al giusto apporto nutrizionale e vitaminico. In particolare mangia alimenti ricchi di vitamina B come fegato, cereali integrali, legumi, frutta secca e a guscio, uova, verdure a foglia verde, che favoriscono la rigenerazione di pelle e tessuti, e non dimenticare di bere spesso.