Arance: quante calorie hanno e perché mangiarle a dicembre conviene

Ancora oggi è un mistero l'origine delle arance, tra i frutti più diffusi al mondo. Le prime tracce della loro coltivazione sono state trovate in Asia orientale e risalirebbero a migliaia di anni fa. Nel nostro territorio l'introduzione sarebbe avvenuta intorno al 1300, ad opera dei marinai della Costiera Sorrentina che ne avevano appreso dagli Arabi le più importanti proprietà e ne portavano sempre un grosso carico a bordo nei loro viaggi: le arance sono, infatti, indubbiamente, un superfood in grado di contribuire in maniera determinante a rinforzare il sistema immunitario e a contrastare alcune patologie.

Le proprietà delle arance

Ricche di vitamina C (acidoascorbico), di fibre, di antiossidanti, di tiamina e di folati, le arance fanno bene in particolare

al cuore: un consumo regolare contribuisce a diminuire il rischio di malattie cardiovascolari

ai reni: l'acido citrico e i citrati che contengono aiutano a prevenire la formazione di calcoli renali

alla pelle: la vitamina C è un potentissimo antiossidante che protegge la struttura dell'epidermine e contrasta i danni dell'esposizione solare e dell'invecchiamento, rallentando la formazione di rughe. La vitamina C ha infatti un ruolo fondamentale nella formazione del collagene

alle difese immunitarie: una spremuta di arance ogni giorno aiuta a rinforzare il sistema immunitario. La vitamina C, infatti, protegge dalle infezioni, stimolando gli anticorpi.

Le arance, inoltre, svolgono un'importantissima azione di contrasto ai tumori e contribuiscono a ridurre l'anemia perché acido ascorbico e acido citrico favoriscono il’assorbimento di ferro attraverso l'apparato digerente.

Vari studi hanno infine dimostrato che un consumo regolare di arance stimola le capacità cognitive.

Arance e dieta

Le arance sono un prezioso alleato per le diete ipocaloriche: costituite per il 90% di acqua e con un indice glicemico basso, danno sazietà ed apportano solo 34 calorie ogni 100 grammi di polpa, in media circa 74 calorie per un frutto.

Quali arance mangiare

Ovviamente per apportare i massimi benefici le arance devono essere fresche e proprio dicembre e gennaio sono i mesi ideali per mangiarle: è in questo periodo, infatti, che si raccolgono le famose arance di Ribera.

Tutelata dalla Denominazione di origine protetta (D.O.P.), le arance di Ribera si riconoscono per il colore arancio chiaro della buccia,la superficie papillata e la presenza di un "ombelico" nel polo apicale inoltre - provare per credere - ogni frutto ha 11 spicchi.

Soprattutto, queste arance si riconoscono per l'eccezionale sapore, l'assenza di semi e il succo abbondante.

La buccia

Come la polpa, anche la buccia delle arance dal punto di vista nutrizionale è preziosa: oltre che particolarmente profumata e saporosa, contiene infatti sostanze che stimolano i succhi gastrici, favorendo la digestione ed alleviando eventuali dolori di stomaco. Più che ottima candita, anche rivestita di cioccolato, la buccia delle arance può essere inoltre utilizzata per preparare infusi o aromatizzate the e tisane. E il succo delle arance come dei limoni spremuti freschi è ancora offerto in vendita presso i caratteristici chioschi degli acquafrescai napoletani. Come i limoneti, anche gli aranceti sono coltivati al riparo dei caratteristici pergolati che, ritardando la maturazione dei frutti, consentono di raccogliere il prodotto in primavera inoltrata. L'arancia di Sorrento è caratterizzata dalla buccia abbastanza spessa, dall'abbondanza di semi e di succo e dal calibro piuttosto elevato.