Ritenzione idrica e gambe gonfie: cosa mangiare e cosa evitare

Per chi soffre di ritenzione idrica e ha le gambe gonfie l'estate certaente non è d'aiuto. Il caldo, infatti, tende a far aumentare la vasodilatazione favorendo il ristagno dei liquidi che è una delle principali cause della pelle a buccia d'arancia.

Comune soprattutto nelle donne, se non è legata a specifiche patologie, la ritenzione idrica trova la sua causa principale nelle più diffuse cattive abitudini: sedentarietà ed eccessi alimentari che in una sorta di loop si associano ad infiammazione del tessuto adiposo, disfunzione vascolare e sofferenza a carico del microcircolo agevolando accumulo e ristagno dei liquidi. Il risultato più evidente sono piedi e caviglie gonfie, gambe dolenti al tatto ed alla compressione,stanchezza e affaticamento, pelle a buccia d'arancia e cellulite.

Il ristagno di liquidi tende a concentrarsi generalmente nelle zone predisposte all'accumulo di grasso, come addome, cosce e glutei, e se è vero che non incide, di per sé, sull'aumento del peso, è anche vero però che il sovrappeso contribuisce a rallentare la diuresi e favorisce la ritenzione idrica.

Per avere gambe snelle e combattere cellulite e pelle a buccia d'arancia, è quindi innanzitutto necessario abbinare una dieta ed un'attività fisica adeguate. Ecco i migliori consigli, per cambiare aspetto alle gambe in pochi semplici step:

Meno sale, più potassio

Tra i principali alleati di cellulite e ritenzione idrica c'è il sale: il primo passo per combatterle, quindi, è diminuire la quantità quotidiana di sodio, aumentando parallelamente l'apporto di alimenti ricchi di potassio, vitamina C e fibre. Tra i modi migliori per ridurre il consumo di sale, è imparare ad utilizzare in cucina le erbe aromatiche e le spezie, capaci di dare sapore e gusto alle pietanze apportando tantissimi benefici al nostro organismo.

Attenzione: il sodio non si trova soltanto nel sale, ma anche in insaccati, formaggi stagionati e prodotti confezionati il cui consumo, quindi, va diminuito

Acqua a go-go

L'acqua è essenziale: bere, infatti, favorisce sia l'eliminazione dei liquidi in eccesso che delle tossine e regolarizza intestino e microcircolo. Il minimo indispensabile è 1 litro e mezzo di acqua. Bene infusi e tisane. Attenzione: sempre meglio acque poco mineralizzate, con residuo fisso inferiore ai 50 mg/L.

Magnesio e co.

Il magnesio assieme al potassio aiuta a combattere cellulite e ritenzione idrica: il potassio infatti regola la distribuzione dei fluidi fra interno ed esterno delle cellule ed è l'antagonista naturale del sodio, favorendo lo smaltimento dei liquidi in eccesso; il magnesio agisce sulla permeabilità della membrana cellulare e, di conseguenza, agevola il passaggio del potassio e di altri oligoelementi.

Magnesio e potassio in natura sono presenti nelle verdure a foglia larga, nella frutta - fragole, pesche, albicocche e banane - e in altri alimenti come cereali integrali, semi oleosi, legumi e frutta secca.

Sì alle fibre

Grazie alla loro capacità di regolarizzare l'attività intestinale e diminuire l'assorbimento di grassi e zuccheri, contribuiscono a tenere sotto controllo colesterolo e glicemia e a drenare tossine e liquidi in eccesso. Via libera quindi a cereali integrali, legumi, mele, carciofi, finocchi, asparagi e prugne.

A tavola carni bianche e pesce

Al bando carni rosse, formaggi e salumi, per prediligere proteine leggere: carni bianche, legumi, uova e pesce

Zuccheri? No grazie

Per la loro capacità di trattenere i liuidi, gli zuccheri semplici sono tra i principali responsabili dell'infiammazione del tessuto adiposo e della sofferenza del microcircolo a causa della loro capacità di trattenere i liquidi: per combattere cellulite e ritenzione idrica è quindi molto importante ridurre il consumo di zuccheri semplici e farine raffinate (bianche), a favore di cereali integrali (pasta, pane e riso integrali, orzo, kamut, farro, quinoa), ricchi di fibre, che favoriscono il drenaggio dei liquidi e l'eliminazione delle scorie aumentando, inoltre, il senso di sazietà.

10 cibi drenanti per sconfiggere ritenzione e cellulite

Ecco i 10 migliori alimenti drenanti capaci di combattere gambe gonfie, cellulite e ritenzione idrica: