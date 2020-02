Via dei Tribunali: sequestrati 60kg di mitili

Quando si tratta di alimenti, per la sicurezza dei consumatori, devono essere garantite igiene e salubrità sotto ogni aspetto: dal trasporto alla conservazione, dalla manipolazione alle modalità di vendita.

A questo scopo la ASL Napoli 1 Centro ha attivato una vera e propria task force che sta effettuando perlustrazioni a tappeto nelle diverse zone della città. Questa settimana è toccato al Centro storico, e in particolare alla zona a ridosso di via dei Tribunali. Qui, in due distinte azioni, il personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL Napoli 1, congiuntamente ai NAS, ha ispezionato complessivamente 50 esercizi alimentari: 5 minimarket, 3 pescherie, 12 pizzerie, 2 panifici, 3 macellerie, una genepesca, un esercizio di produzione bevande, 5 ristoranti, 3 pasticcerie, 5 bar, un supermercato, 3 rosticcerie, un pub, 2 salumeria, 2 friggitorie, e un locale per cibi da asporto. I controlli hanno portato a ben 170 prescrizioni: 6 le diffide, 2 sospensioni per altrettanti laboratori per la preparazione di alimenti, 13 i verbali. Sono stati inoltre sequestrati e distrutti ben 60 kg di militi.