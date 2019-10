Perché bere tanta acqua: i benefici

Quante volte abbiamo sentito dire che bere la quantità giusta di acqua durante il giorno è fondamentale per il benessere? Ebbene, è proprio così: il nostro corpo, infatti, è costituito per il 75-80% di acqua e bere con regolarità durante la giornata è necessario per mantenere sempre bilanciato l’equilibrio tra liquidi in uscita e in entrata, senza correre il rischio di disidratarsi.

Benefici

Ecco alcuni dei principali benefici di un regolare apporto d'acqua:

- facilita la digestione;

- regola il volume cellulare e la temperatura corporea;

- elimina le scorie metaboliche;

- trasporta i nutrienti;

- rende più elastica la pelle;

- contribuisce ad eliminare tossine e batteri;

- rafforza i muscoli.

In particolare

fa perdere peso : il consumo di acqua aumenta il senso si sazietà. Bere aiuta a ridurre lo stimolo della fame. Un corpo poco idratato, inoltre, tende a metabolizzare i grassi. Quindi, se desiderate dimagrire, bevete acqua.

depura l'organismo : bere purifica il corpo, aiutando a smaltire meglio e più velocemente materiali di scarto e tossine.

impedisce l'insorgenza del mal di testa: il mal di testa a volte dipende dalla disidratazione: quindi bere la giusta quantità di acqua è fondamentale.

favorisce la concentrazione: se state facendo un lavoro che richiede la massima concentrazione, non dimenticate di bere acqua di tanto in tanto, perché anche il cervello necessita di idratazione.

Acqua e tono muscolare

Un sistema muscolare ben idratato è più efficiente. L’acqua aumenta infatti l’elasticità e la tonicità dei muscoli; aiuta a smaltire il cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress che, quando in eccesso, indebolisce i muscoli; mantiene le articolazioni lubrificate e agevola, così, l’azione muscolare. Una buona idratazione previene inoltre anche i crampi muscolari.

Quanta acqua si deve bere al giorno?

Dire che bisogna bere tanto e con regolarità sembra banale, ma in realtà non esiste una risposta unica per tutti: la quantità giusta dipende dall'organismo e dalle condizioni generali di ciascuno di noi. Il quantitativo di acqua che l’organismo richiede dipende in genere da diversi fattori:

peso corporeo: con l’aumentare del peso aumenta il fabbisogno di acqua.

stile di vita: chi pratica sport deve bere molta più acqua rispetto a chi conduce una vita sedentaria.

traspirazione della pelle: chi suda molto deve bere di più.

I sintomi della disidratazione

Capire se stiamo assumendo il giusto quantitativo d'acqua non è difficile. La disidratazione, infatti, presenta sintomi specifici:

pelle poco elastica;

debolezza;

crampi muscolari;

mal di testa.

Consigli

Non è mai opportuno bere grossi quantitativi d'acqua a grande distanza. Per avere i maggiori benefici, infatti, è fondamentale bere un solo bicchiere d'acqua, mai troppo fredda, lentamente e a intervalli di circa 45 minuti/1 ora. Per non dimenticare di bere e assumere la giusta quantità d'acqua, è possibile ricorrere ad una delle tante app, disponibili gratuitamente per IOS e Android, pensate appositamente per avvisare quando è il momento di prendere il bicchiere. Inoltre

sulla scrivania su cui si studia o lavora non deve mai mancare una bottiglia di acqua.

assicuratevi di avere una bottiglia d’acqua anche sul comodino.

Ricordate poi di bere un bicchiere d'acqua in questi momenti della giornata: