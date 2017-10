Autisti soccorritori: incontro con il Presidente del Senato della Repubblica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

“Esprimo piena soddisfazione per l’incontro avuto con il Presidente del Senato della Repubblica, dottor Pietro Grasso, per il grande segnale d’attenzione che ha mostrato sul tema della figura giuridica e professionale dell’autista soccorritore, rispondendo il tempi celeri alla nostra istanza per chiedere l’intervento delle massime istituzioni della stato" Lo dichiara il presidente Aasi (associazione autisti soccorritori italiani). L’incontro si è svolto in un clima cordiale e propositivo nonché riflessivo sulla categoria, toccando tutte le questioni sulla figura dell’autista soccorritore e della sua importanza nell’ambito del soccorso sanitario urgente e dei servizi di assistenza e trasporto in ambulanza, approfondendo le criticità quotidiane che vive la categoria ” Casabianca conclude appellandosi all’intera classe politica regionale e nazionale " Istituite la figure giuridica e professionale di autista soccorritore”