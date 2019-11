Ztl per i pazienti nel Cardarelli diventa parcheggio: la denuncia

“Ci è stato segnalato che l’intera Ztl, realizzata lungo i viali interni dell’ospedale Cardarelli, è stata trasformata in un parcheggio a cielo aperto per automobili e scooter. Una vera e propria vergogna che testimonia come inciviltà e maleducazione abbiano varcato anche l’ingresso degli ospedali. La zona pedonale, la cui realizzazione costò impegno e una lunga trafila, è ora invasa dai veicoli, che hanno ridotto sensibilmente lo spazio che era stato concepito come un oasi nella più grande struttura ospedaliera del Mezzogiorno”.

La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. “Non possiamo accettare che i luoghi deputati al transito dei pedoni, all’interno di una struttura ospedaliera, si trasformino in un parcheggio. Un modo di fare – prosegue Borrelli – che tra l’altro risulta anche pericoloso. Abbiamo inviato una nota alla direzione dell’azienda ospedaliera chiedendo di intervenire al più presto, adottando provvedimenti cogenti per mettere fine a questa vergogna. Occorre sanzionare duramente e in maniera determinata i responsabili, restituendo vivibilità e sicurezza all’intera zona a traffico limitato”.