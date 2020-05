Zio Rocco riapre con un'iniziativa di beneficenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Ordinanza n. 1 Post quarantena by Lab - Store. Finalmente ci sentiamo di dare il via al nostro periodo post-quarantena. Lo sapete è stata dura per tutti, anzi, per qualcuno più di altri. Ma lentamente c’è bisogno di ripartire. C’è bisogno di ritrovare la normalità che ci è stata bruscamente rubata da un giorno all’altro. Ed é per questo che, con le dovute precauzioni, lunedì 11 maggio riaprirà l’enorme porta bianca della felicità. Spalancheremo le porte del lab- store per tutti voi, per noi e per qualcun altro. Si, perché lunedi 11 maggio noi e voi compiremo la prima magia post quarantena. Insieme. Come insieme è sempre accaduto tutto. Infatti in collaborazione con la fondazione Santobono Pausilipon di Napoli, l’intero incasso del primo giorno di riapertura sarà interamente devoluto all’Ospedale Santobono di Napoli. Abbiamo scelto questa struttura perchè accoglie molti bambini, che in questo difficilissimo periodo sono rimasti nelle corsie di un ospedale senza poter tornare a casa per paura di un contagio e allora abbiamo pensato a loro e a tutto il personale sanitario che, in particolar modo, per tutto questo periodo ha lavorato in maniera instancabile pensando alla salute dei più piccoli. È per questo che, mai come questa volta, vi aspetto l’11 maggio. Per voi, per noi....ma soprattutto per loro. Solo ed esclusivamente per lunedi 11 maggio lo store sarà operativo dalle ore 18 alle ore 24. Ringraziamo per la collaborazione il presidente della Fondazione, avv. Anna Maria Ziccardi, e il direttore della Fondazione, la dottoressa Flavia Matrisciano.