Crisi Whirlpool, delegazione di lavoratori Eav porta solidarietà agli operai

Nella serata di giovedì, poco dopo le 22,30, una delegazione di lavoratori dell'EAV si è recata presso lo stabilimento Whirpool di Napoli per portare la propria solidarietà agli operai che stanno lottando per difendere il posto di lavoro.

"Abbiamo voluto essere presenti, senza simboli o bandiere, solo come persone che vogliono essere vicine ad altre persone che vivono sulla propria pelle il dramma della perdita del posto di lavoro e lottano con tutte le forze che hanno e, soprattutto, con grande determinazione per mantenere ciò che lo Stato dovrebbe, invece, garantire. Siamo andati nella fabbrica come se fossimo dei parenti che fanno visita a dei loro congiunti in difficoltà ed abbiamo portato con noi, nel segno della grande tradizione napoletana, lo zucchero, il caffè e qualche biscottino per far sentire meglio la nostra vicinanza".

Presente anche il noto comico Peppe Iodice, che ha indossato anche la maglia "Whirlpool, Napoli non molla".