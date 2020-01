Whirlpool, fumata nera, de Magistris: "Il Governo trovi una via d'uscita"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha commentato, ai microfoni della web tv del Comune, l'esito negativo dell'incontro che si è tenuto a Roma sulla vertenza Whirlpool. La multinazional ha comunicato la sua intenzione di lasciare definitivamente Napoli e il Governo non sembra avere la forza di opporsi. Allo stato attuale, la sede di via Argine chiuderà il prossimo 31 ottobre. "E' l'Esecutivo che deve indicare la via d'uscita" le parole del primo cittadino.