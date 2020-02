Volontari ripuliscono il giardino dell'Archivio di Stato

Questa mattina un gruppo di cittadini ha svolto un’azione di cura del Giardino degli Aranci, uno dei luoghi simbolo dell’Archivio di Stato di Napoli. I volontari dell’Associazione Premio GreenCare Aps, che ha ideato e coordinato l’iniziativa, con I Pollici Verdi di Scampia e Retake Napoli, hanno ripulito il giardino, rendendolo nuovamente fruibile. Fondamentale è stato il contributo degli agronomi di Euphorbia, che si sono presi cura degli alberi, in prevalenza agrumi – aranci, mandarini e limoni – ma anche di un lauro, un nespolo ed un fico.

Si è trattato della prima iniziativa prevista dalla partnership tra Archivio di Stato di Napoli e Premio GreenCare, che si sono posti l’obiettivo di recuperare le aree verdi del complesso monumentale e ristabilire il dialogo tra questo “verde perduto”, il complesso monumentale e la città. Il progetto prevede poi il recupero di altri quattro chiostri.

“Abbiamo “affrontato” il verde di un giardino storico spettacolare - ha spiegato Benedetta de Falco, presidente di Premio GreenCare -. Si tratta del quarto appuntamento di azione di cura partecipata del verde messo in campo dalla nostra Associazione: dopo la Villa Comunale, il Parco Virgiliano e piazzale Tecchio. Fare rete al servizio delle aree verdi della nostra città è l’espressione massima del senso civico”.

La direttrice dell’Archivio di Stato, Candida Carrino, ha affermato: “Il Giardino degli Aranci è fruibile a studiosi e dipendenti: averlo a disposizione così bello e pulito renderà la pausa dallo studio ancor più confortevole. È una soltanto una delle zone verdi dell’Archivio di Stato: con GreenCare abbiamo attivato anche un percorso di recupero che passa attraverso lo studio di antichi documenti di varietà botaniche che erano nei nostri chiostri, in modo da rimetterle a dimora per ricreare un luogo leggendario”.

Presente un folto gruppo di giovani di Retake, accompagnati da Elisa Novi Chavarria che ha spiegato: “Da studiosa e fruitrice dei servizi dell’Archivio di Stato, oggi sono impegnata nell’attività di volontariato della nostra associazione in favore di un luogo a me caro e prezioso. Siamo felici di poter fare qualcosa per la nostra città anche qui”.