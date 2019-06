Fly Dubai, volo diretto da Napoli: "Città famosa in Medio Oriente"

Fly Dubai inaugura per Napoli. E' la prima compagnia degli Emirati arabi che offre un volo diretto dal capoluogo campano. L'accordo con l'aeroporto di Capodichino prevede, inizialmente, un volo al giorno. "Napoli è lo scalo ideale per raggiungere la Costiera amalfitana - spiega Jeyhun Efendi, responsabile area commerciale per l'Europa della compagnia - ma il brand della città è molto forte in medio Oriente, quindi siamo convinti che anche da sola saprà attrarre molti turisti da Dubai. Allo stesso tempo, i napoletani potranno raggiungere una meta affascinante come Dubai".