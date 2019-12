2019 anno di successi per NapoliToday e per tutte le testate campane: i numeri da record

Si è appena chiusa un'annata ricca di soddisfazioni per NapoliToday, sancita anche dalla scelta di Bbc World Radio di trasmettere in diretta dalla nostra redazione di piazza Matteotti una puntata del suo programma di punta "BBC Outside Source", con un nostro giornalista come ospite fisso del dibattito.

Nel 2019 c'è stato un incremento delle visite di NapoliToday del 34% rispetto all'anno precedente (65 milioni contro 48 milioni), con 97 milioni di pagine viste. Da segnalare il record ad ottobre 2019 di 7,2 milioni di visite.

Le notizie prodotte da Napolitoday sono state lette nel 2019 da quasi 23 milioni di utenti unici, a testimonianza dell'ampia diffusione della nostra testata e dell'interesse che riscuotono le news e gli approfondimenti che pubblichiamo ogni giorno. Le categorie più lette nel 2019 sono state cronaca, sport, eventi e politica.

Il trend positivo ha coinvolto anche le altre tre testate campane di CityNews, SalernoToday, CasertaNews, Avellinotoday, che hanno battuto ogni record, attestandosi in misura sempre maggiore come leader nelle proprie rispettive province. In totale in Campania sono più 100 milioni le visite totalizzate dalle quattro testate campane di CityNews.

Ciò non sarebbe stato possibile senza la preziosa e competente rete di redattori e collaboratori che lavorano nei nostri giornali, che ringrazio pubblicamente e alla forza del gruppo editoriale CityNews che vanta 53 testate giornalistiche e si è confermato come leader dell'informazione online in Italia (dati ComScore). L'auspicio per il 2020 è di crescere ancora, continuando a fornire un'informazione libera e corretta ai nostri lettori, con la schiena sempre dritta.