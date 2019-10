Donne vittima di violenza: 500mila euro per una nuova vita

Un progetto di circa 500.000 euro a valere sul PON Città Metropolitane, e un'ATI formata dai Consorzi Terzo Settore e CORE con l’Associazione culturale Le Kassandre: parte il progetto del Comune “Semi(di)Autonomia”, destinato a rafforzare il percorso di uscita dalla spirale della violenza, per l’indipendenza abitativa e lavorativa e servizi educativi dedicati ai minori. "Siamo riusciti a reperire risorse in bilancio per andare in continuità con il bando che presentiamo oggi - ha spiegato l'assessore ai Diritti di cittadinanza Laura Marmorale - E' fondamentale che la Regione ci dica quanti soldi possiamo investire in quest'ambito e devono essere congrui per fare emergere i casi di violenza"