I bimbi di Torre Annunziata vincono il concorso di Save the Children

I bambini rom dell'associazione “Ubuntu” di Torre Annunziata hanno vinto il concorso “Tutto Mondo 2018” promosso da Save the Children. I piccoli sono stati premiati a Palermo insieme agli altri finalisti. Tra loro anche altri bambini oplontini visto che nella triade in finale c'era anche una classe della scuola media “Pascoli”. I piccoli della 1L hanno anche ricevuto la menzione speciale per il loro elaborato. I vincitori hanno realizzato una breve narrazione dal titolo “Tra cielo e terra”. Attraverso la scelta del gioco della campana hanno raccontato la loro personale rappresentazione del futuro.

Gli alunni della “Pascoli” hanno, invece, realizzato un reportage fotografico dal titolo: “Il futuro... è nelle mani del nostro passato”. «Attraverso tappe fondamentali della crescita di un bambino, si pongono già le basi formative di quello che sarà l'uomo del futuro: l'amore per la conoscenza attraverso le favole e le fiabe, l'istruzione, il gioco, la comparsa del dolore e così via. L'ultimo scatto è per l'appunto riassuntivo dei suddetti momenti». A parlare è Loredana Trisante che ha curato il progetto scolastico, insieme ad Anna Pisacreta, e a seguire personalmente anche i bambini dell'associazione “Ubuntu”.