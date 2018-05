Pochi euro giocati e il Jackpot del SuperEnalotto solo sfiorato, ma un premio di consolazione da 35mila euro grazie a un 5.

E' il colpo riuscito a due giocatori campani - riferisce Agipronews - con le schedine vincenti convalidate a Napoli (Edicola Depretis in via Depretis 25) e Trentola Ducenta (Caserta, ricevitoria Fabozzi in via Nunziale Sant’Antonio 62).