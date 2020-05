SuperEnalotto, centrato un 5 in una cartoleria della zona collinare di Napoli

La fortuna torna a baciare Napoli con il SuperEnalotto. Nel concorso del 7 maggio è stato, infatti, centrato nel capoluogo campano un 5 da 20.444,09 euro.

La schedina vincente - come riporta Agipronews - è stata convalidata presso la Cartoleria Arena Giochi e Servizi, in via Domenico Fontana 183.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 37,5 milioni di euro.