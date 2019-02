SuperEnalotto, vincita da 62mila euro a Napoli

La fortuna fa di nuovo tappa a Napoli grazie al SuperEnalotto. Jackpot sfiorato nel capoluogo campano, con un "5" da 62mila euro.

La schedina vincente - riferisce Agipronews - è stata convalidata alla Tabaccheria Ricevitoria in via Manzoni 116A.

Il jackpot nel frattempo ha raggiunto i 109,8 milioni di euro, premio in palio più ricco in Europa e sesto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia.