SuperEnalotto, un 5 da 1,3 milioni a Napoli: "Il vincitore potrebbe essere un occasionale"

“Il vincitore non si è presentato. Si tratta di una vincita da un milione e mezzo di euro non credo si presenti". Queste le parole ad Agimeg di Vincenzo De Vivo, titolare della tabaccheria di Napoli, nella zona di Santa Lucia, dove è stato centrato un "5 Stella" da 1.293.939,75 euro nell’ultimo concorso del Superenalotto.

"Si tratta di una schedina stampata da noi del valore di tre euro con Superstar, esposta vicino al vetro. In genere le persone vedono le giocate e le acquistano. E’ quindi una schedina già fatta. Credo che il vincitore possa essere un cliente occasionale, una persona di passaggio. Qualcuno che è venuto a Napoli per passare il weekend. La nostra è una clientela mista, formata da clienti abituali e persone di passaggio. Il nostro locale si trova vicino a molti alberghi, nel weekend le persone che vengono a visitare Napoli spesso si recano da noi per tentare la fortuna al Lotto e al Superenalotto", ha spiegato De Vivo.

"La nostra è una ricevitoria fortunata, qui si vince spesso. Recentemente è stata centrata una vincita da 700 mila euro in quote, erano 90 persone. I numeri li mettiamo noi, sui fatti accaduti realizziamo le schedine e le mettiamo esposte", ha concluso il titolare della fortunata tabaccheria napoletana.