Bergamasco fa quaterna sulla ruota di Napoli: vincita da 120mila euro

Nell'estrazione di martedì 4 febbraio il gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia e in particolare in Lombardia, a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, dove è stata realizzata una quaterna secca da 120 mila euro con una giocata di un solo euro. Si tratta della quarta vincita più alta realizzata dall'inizio del 2020. Il fortunato giocatore bergamasco ha giocato i numeri 15, 22, 65 e 89 sulla ruota di Napoli e, centrandoli tutti, ha realizzato una quaterna. Il gioco del Lotto ha però distribuito premi in tutta Italia: sono state infatti realizzate oltre 148mila giocate vincenti e distribuite vincite per oltre cinque milioni di euro su tutto il territorio nazionale.