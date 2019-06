Riapre Villa Medusa: lunedì l'inaugurazione

Dopo i lavori di restauro, realizzati dal Comune di Napoli, riapre lo spazio di Villa Medusa. Il bene rientra tra quelli riconosciuti dall’Amministrazione, e percepiti dalla cittadinanza, quale Bene Comune. Nel rispetto e in attuazione di tale riconoscimento, l’Amministrazione ha approvato, con Delibera di Giunta, la Dichiarazione d’uso civico di Villa Medusa, tesa a regolamentare la forma d’uso collettiva del bene, garantendone la fruibilità, l’inclusività, l’accessibilità, le modalità di svolgimento delle attività e le forme di autogoverno della comunità di abitanti.

“La Dichiarazione d’uso civico, valutata e approvata anche dall’ Osservatorio sui Beni Comuni – dichiarano gli Assessori Clemente e Piscopo – è il frutto di un lungo processo di confronto e di partecipazione con la Comunità di abitanti e con la Municipalità X. Il riconosciuto valore sociale delle attività di aggregazione intergenerazionale e socio-inclusive che la Comunità svolge al suo interno, ha portato l’Amministrazione e il Consiglio Comunale ad escludere l’immobile nel 2013 dal piano di dismissione, a recuperare le risorse già assegnate per restaurarlo e per restituirlo alla pubblica fruizione collettiva. Si tratta – continuano i due Assessori – di un ulteriore importante atto per l’affermazione di percorsi di valorizzazione sociale dei beni di proprietà pubblica”. La riapertura dello spazio restaurato avverrà lunedì 1 luglio alle 17.30, alla presenza del sindaco Luigi de Magistris insieme con il presidente della X Municipalità Diego Civitillo.