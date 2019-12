Villa Floridiana chiusa dal 23 dicembre: “Danno per i turisti”

Il consigliere regionale del Sole Che Ride Francesco Emilio Borrelli e Fiorella Zabatta, membro dell'esecutivo nazionale dei Verdi, hanno improvvisato un info point come atto di protesta nei confronti della Soprintendenza che gestisce la Floridiana. Il complesso monumentale e arboreo, di enorme interesse storico-culturale, è guarda caso dal 23 dicembre chiuso al pubblico a causa di un meglio precisato crollo di alberi, informando gli avventori solo uno cartello nascosto dalle cancellate, scritto solamente in lingua italiana.

“Neanche una risorsa come quella del settore turismo viene sfruttata e tutelata. Proprio nel periodo natalizio, dove l’affluenza dei turisti è massima, la Soprintendenza tiene chiuso un luogo come quella della Floridiana, senza dare spiegazioni, installare un gabbiotto che fornisca informazioni e percorsi turistici alternativi e senza fornire alcuna assistenza. Quanto occorre per rimuovere degli alberi crollati? Scommettiamo che la situazione sarà risolta a partire dal 6 gennaio, cioè a feste concluse.

“Tutto ciò è vergognoso - hanno attaccato Borrelli e Zabatta - Abbiamo fornito noi assistenza a cittadini e turisti informando questi ultimi di percorsi alternativi. Erano sbigottiti davanti a un simile comportamento. Ci siamo vergognati noi per i vertici della Floridiana che hanno pensato bene di comportarsi in questo modo lasciando solo un piccolo cartello informativo nascosto dalla cancellata chiusa e scritto solo in italiano. Una vergogna inaccettabile. Ci siamo anche resi conto che sopratutto per i turisti c'è un totale disorientamento nel muoversi a Napoli e provincia visto che mancano luoghi dove reperire informazioni per questo abbiamo deciso di proporre al comune e agli altri enti locali che le edicole diventino anche info point con un protocollo di intesa che permetta loro di avere sgravi nel pagamento delle tasse locali in cambio dei servizi che dovranno rendere. Una proposta che aiuterebbe questo settore e darebbe un servizio diffuso al turismo".