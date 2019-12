Rione Sanità, inaugurato il vicolo della Cultura

Via Montesilvano alla Sanità diventa il "vicolo della Cultura", il primo in Italia. Nella stradina nel cuore di Napoli, che diventa una sorta di biblioteca all'aperto, è stato affidato ai ragazzi di Opportunity Onlus, presieduta da Davide D'Errico, un bene confiscato, intitolato alla memoria di Luigi D'Errico, vittima innocente della criminalità.

Tra i testimonial dell'iniziativa anche gli scrittori Maurizio de Giovanni e Lorenzo Marone, che hanno donato alcuni libri per il progetto.

Sui muri della stradina anche opere di street art con il volto di Totò, Sophia Loren, Massimo Troisi, Pino Daniele e Peppino De Filippo.

Presente all'inaugurazione anche una delegazione del Comune di Montesilvano, nel pescarese, a cui è intitolata la strada.

"Inaugurazione del vicolo della cultura nel bene confiscato ai clan alla Sanità che abbiamo affidato ai fantastici ragazzi di Opportunity Onlus. Da oggi esistono edicole culturali lungo la strada. Ci trovate luce e libri! Esattamente ciò di cui hanno bisogno i nostri vicoli. Sono doppiamente felice e grato in qualità di Assessore ai Beni Confiscati, alla creatività e decoro urbano. Poi teatro dai balconi, scrittori, istituzioni e tante persone. Perché la strada è di tutte e tutti come i beni confiscati alla camorra della nostra città. Segnali spero concreti, attenzione continua. Forza ragazze ragazzi, complimenti e grazie per tutto quello che avete creato e messo in campo con la sola vostra energia e passione!", le parole dell'Assessore comunale ai Beni Confiscati Luigi Felaco.