Via Marina, riapre il primo tratto: una preferenziale per i bus

Il 27 giugno 2019 sarà ricordato come un giorno importante per la mobilità napoletana. Riapre dopo anni di lavori il primo tratto di via Marina. Ad annunciarlo è l'assessore ai Trasporti del Comune di Napoli Mario Calabrese. Nello specifico, sarà restituito alla città poco più di un chilometro di strada nel tratto via Vespucci-via Volta. L'area sarà liberata dalla transenne del cantiere, mentre nei giorni scorsi l'Asia ha provveduto alla rimozione dei cumuli di rifiuti.

La porzione di strada non sarà percorribile da tutti, in quanto corsia preferenziale destinata ai bus e ai mezzi di servizio. Nelle prossime settimane, il tratto sarà utilizzato prevalentemente dai mezzi su gomma attivati per le Universiadi. Bisognerà ancora attendere, invece, per rivedere i tram. Dopo la manifestazione sportiva, dovrebbe partire la fase di preutilizzo dei mezzi in questione, per poi far ripartire il servizio ordinario nei prossimi mesi. Attualmente, però, l'Anm non ha fornito un cronoprogramma certo.