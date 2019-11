Stati generali del verde pubblico: "A Napoli servono più sforzi"

Napoli e la Campania deono fare di più in termini di verde pubblico. E' quanto emerge dai dati presentati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale durante gli Stati generali sul verde pubblico che si sono tenuti nel Museo di Capodimonte alla presenza del ministro dell'Ambiente Sergo Costa, del direttore della struttura Sylvan Bellenger e del vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola. "Far crescere le aree verdi serve a contrastare il riscaldamento e l'inquinamento dell'aria - ha spiegato il ministro Costa - Il dl clima appena approvato prevede investimenti per le città metropolitane come Napoli per la riforestazione. I soldi li mettiamo noi, le città devono solo prendere parte ai bandi".