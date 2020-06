Veduta del Golfo di Napoli conquista nuovo record mondiale aste on line

Una veduta del Golfo di Napoli conquista il nuovo record mondiale delle aste on line. Un monumentale dipinto del pittore russo Ivan Konstantinovic Ajvazovskij (1817-1900), celebre per i suoi paesaggi marini, ha infatti incassato 2.813.670 di dollari, conquistando il prezzo più alto per qualsiasi lotto venduto finora in un'asta online da Sotheby's. Il record è stato raggiunto dalla tela ad olio "Il golfo di Napoli", eseguita dall'artista nel 1841 durante il suo soggiorno in Italia.

Il precedente record era detenuto da una "Natura morta" del pittore bolognese Giorgio Morandi (1890-1964), eseguita nel 1951, che lo scorso 19 maggio aveva raggiunto 1,6 milioni di dollari. L'aggiudicazione da primato di Ajvazovskij, che dedicò molte vedute marine all'Italia, è avvenuta durante la vendita online del catalogo di arte russa da Sotheby's a Londra.

Il dipinto - come riporta Adnkronos - è partito da una stima di circa 800mila dollari e l'acquirente ha chiesto di restare anonimo.