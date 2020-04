Uova di Pasqua introvabili in città per l'emergenza Coronavirus

Si sa, non è Pasqua senza l'uovo con annessa sorpresa. E non è solamente un vezzo per i più piccini, visto che conquistano tutte le fasce d'età.

Ci segnalano che da giovedì pomeriggio risultano introvabili in molte zone della città. Alimentari e market infatti hanno ricevuto molti meno rifornimenti del solito e complice l'impossibilità di allontanarsi troppo dal proprio domicilio ci saranno famiglie (ritardatarie) che non potranno allietare la propria Pasqua non l'amato uovo.