"E' una notte magica", con Emiliana Cantone: il suo nuovo brano accende l’estate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Emiliana Cantone lancia il suo nuovo singolo tutto in modalità estiva. Dopo tanta attesa, infatti, è arrivato "Notte Magica", il brano che l'artista napoletana ha prodotto insieme al DJ Frank Carpentieri, volto noto al piccolo schermo in quanto autore di tutte le musiche del programma RAI Made in Sud. La canzone, era stata annunciata già da diverso tempo attraverso i profili social ma ora l'attesa dei fan è finita con il pezzo che già da mercoledì 5 giugno era disponibile su tutti digital store e le piattaforme digitali dedicate, mentre da venerdì 7 giugno è disponibile il video sulla piattaforma Youtube. La cantante, recentemente premiata come Eccellenza Campana al premio Malafemmena, ha voluto proporre una melodia frizzante ed allegra, con un motivetto orecchiabile ed una musica ballabile, pronta a diventare un vero e proprio tormentone estivo, esaltata dalle sue doti canore. Particolare anche la location del video, ambientato in un contesto esotico, con un forte richiamo alla natura, non a caso il colore predominante è il verde, ed un corpo di ballo d'eccezione che accompagna l'esibizione dei due artisti. Notte magica, dunque, si propone come una delle colonne sonore dell'estate 2019 e che la stessa Cantone ha già annunciato che porterà in giro nel suo Tour che la vedrà impegnata in diverse tappe nel corso di tutto il periodo vacanziero.