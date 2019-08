Un Posto al Sole, new entry nel cast: Vittoria Schisano (Carla Parisi) nel ruolo del "padre" di Mia e Alex

Sorpresa in Un Posto al Sole entra nel cast Vittoria Schisano, che interpreterà il ruolo di Carla Parisi, padre di Mia e Alex. L'attrice come il suo personaggio di Upas ha effettuato un percorso di transizione per divenire donna.

Vittoria Schisano, prima di diventare donna, si chiamava Giuseppe Schisano, fino al 2011 quando ha annunciato di voler intraprendere il percorso per cambiare sesso.

Il ruolo che interpreterà in Un Posto al Sole, è quello di Carla Parisi, il padre di Alex (Maria Maurigi) e Mia (Ludovica Nasti). A preannunciarne l'arrivo nella soap è proprio Alex nella puntata di martedì 6 agosto a Silvia.: "Quella donna è mia padre", le sue parole che lasciano di stucco la proprietaria del Vulcano.