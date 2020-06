Un Posto al Sole sta per tornare, il post di Germano Bellavia (Guido): "Ci sarà"

L'attesa per i fans di Un Posto al Sole potrebbe concludersi a breve. Il post di Germano Bellavia, che interpreta il vigile Guido, ha pubblicato infatti una foto in cui indossa una mascherina di Un Posto al Sole con la scritta "Ci sarà".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le riprese della soap, interrotte dal Covid-19, dovrebbero riprendere nelle prossime settimane ed andare in onda a luglio o a settembre. La cancellazione delle repliche potrebbe essere avvenuta infatti proprio per far accrescere l'attesa per il ritorno delle nuove puntate di Upas.