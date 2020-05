Un Posto al Sole, sospese le repliche: "In arrivo le nuove puntate"

E' arrivata la sospensione (un po' a sorpresa) delle repliche di “Un Posto al Sole” che stavano andando in onda su Raitre alle 20.45, durante il lockdown, per sopperire alla mancanza delle nuove puntate per l'impossibilità di girare sul set della soap per il Coronavirus.

Raitre aveva così deciso di ritrasmettere gli episodi del 2012, con ascolti però non molto soddisfacenti.

"Grazie a tutti gli amici di #UnPostoAlSoleClassic per essere stati con noi in un tuffo nel passato che ci ha molto divertito! Stiamo lavorando alle nuove puntate, e torneremo il prima possibile in onda con avventure nuove di zecca degli inquilini di Palazzo Palladini! A presto! P. S. E continuate a seguire Un po' sto a casa su RaiPlay", è l'annuncio della produzione sulla pagina Facebook ufficiale della soap.

Con tutte le precauzioni del caso, la troupe dunque è pronta a tornare sul set per girare le nuove puntate di Un Posto al Sole, che potrebbero andare in onda nel giro di 3-4 settimane.