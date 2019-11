Un Posto al Sole, nel cast entra Andrea Sannino: "Ho l'entusiasmo di un bambino"

New entry nel cast di Un Posto al Sole. Il cantante di Ercolano Andrea Sannino interpreterà se stesso in alcune puntate della soap. Ecco il suo post Facebook: "Sono cresciuto guardando tutte le sere e con tutta la famiglia riunita la soap più longeva della Televisione Italiana “Un Posto al Sole” con milioni di telespettatori da tutto il mondo. Oggi con tutto l’entusiasmo di un bambino, vi comunico che da spettatore, ci sono finito letteralmente dentro!!! Faró parte di 3 puntate in onda su Rai 3 dalla prossima settimana, giorni 28 e 29 Novembre e 2 Dicembre e cosa ancora più meravigliosa, interpreteró Andrea Sannino😂 ...me stesso!! La musica, la lingua, la cultura napoletana apre i confini di ogni cosa, io ci credo e ci ho sempre creduto! Com’era la cosa dei sogni ??? Chi è che vi diceva é inutile sognare ??? Tappatevi le orecchie e sognate tutto quello che vi pare. Ringrazio tutta la direzione e le persone fantastiche e grandi professionisti che lavorano per Un Posto al Sole, il cast e gli attori che mi hanno fatto sentire subito a mio agio durante le riprese...il grande regista Bruno Nappi, la mia produzione artistica e discografica per il sostegno e ringrazio sopratutto il mio amico fraterno Sergio Morra perchè ci ha sempre creduto...anche più di me! Adesso non vi resta che guardarmi ...e ascoltarmi😍❤️! Vi voglio bene. Un posto al sole Rai LUDOVICA NASTI Maria Maurigi Amato D’Auria Alberto Rossi".