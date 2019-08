Un Posto al Sole non andrà in onda: "Faremo spazio alla Pallavolo"

Brutte notizie per i fans di Un Posto al Sole. La soap non andrà in onda giovedì 29 agosto per dare spazio alla Pallavolo femminile. La puntata verrà recuperata venerdì con un doppio appuntamento della soap.

A dare l'annuncio la produzione su Facebook: "ATTENZIONE!!! Questa sera saremo regolarmente in onda alla solita ora ma domani sera non ci saremo per poter seguire le sorti della nostra nazionale femminile di pallavolo! L’episodio di giovedì sarà quindi recuperato venerdì in una PUNTATA DOPPIA CON INIZIO ALLE 20:30!!!!".