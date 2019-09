Un Posto al Sole, grave lutto per Sara Ricci: morto il papà

Grave lutto nel cast di Un Posto al Sole. E' morto, infatti, il padre di Sara Ricci.

E' stata proprio la nota attrice, che interpreta il personaggio di Adele nella soap, a dare il triste annuncio via social.

"Stanotte ci hai lasciati .....e con la morte nel cuore mi trovo a fare i conti con la mia coscienza e la consapevolezza di fare un lavoro di ......m.......che ti dilania, ti allontana dalle.persone che ami, che ti rende egoista e autoriferito ......20 anni fa succedeva con mamma ......li ero in un altra città e.lavoravo sul set di 'Vivere' .....oggi sono qui a Roma nella stessa città, ma coinvolta in uno stupido provino in inglese per una fiction russa......non ti ho salutato come dovevo e come meritavi ......ma so che eri orgoglioso di me ....della donna che sono diventata che ha cercato sempre dì mantenere i principi che mi avevi insegnato......amore ...libertà ....serietà .....onestà ......rispetto e comprensione dell altro, del diverso del meno fortunato.......sei stato un esempio dii forza, energia, passione, curiosità e buon senso......sei immenso Podus (come amavo.chiamarti) e con la tua immutata ironia sarai sempre sui nostri sorrisi ....... Ahhh dimenticavo ........ aveva promesso di cantare una canzone ad un infermiera ...(adorava le.donne) dicendole 'Oggi non riesco perche mi.hanno operato.al.cuore ma venerdi quando torna a visitarmi le dedico 'parlami d amore mariu'.'...questo era mio padre a 92 anni!!!!!....una forza della natura", lo struggente ricordo pubblicato dall'attrice su Instagram.