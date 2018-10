Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 ottobre 2018 (giorno per giorno)

Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate da lunedì 15 ottobre a venerdì 19 ottobre in onda su RaiTre.

Le trame delle puntate giorno per giorno.

Lunedì 15 ottobre

E' tutto pronto per la sentenza del caso Enriquez. La decisione del giudice non piacerà agli avvocati di Elena. Marina guarda con sospetto a Vera e Roberto e li spia.

Martedì 16 ottobre

Marina cerca di incastrare Vera, ma il suo piano non va a buon fine. Vittorio si scaglia contro Rossella, il dolore per Anita è ancora molto fresco per andare avanti.